أحيا حزب الله وأهالي بلدة تمنين التحتا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد السيد منتظري أحمد مرتضى (السيد ساجد) في احتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة، بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله سماحة السيد فيصل شكر ولفيف من الأهالي إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات حزبية واجتماعية وكشفية.

افتُتح الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم مع القارئ محمد عوّاد، أعقبها عرض مرئي لمرثية تناولت محطات من حياة الشهيد ومواقفه الجهادية.

وألقى السيد محمد السيد قاسم كلمة باسم العائلة، ثم تحدّث سماحة السيد فيصل شكر باسم حزب الله، مشيدًا بمناقبية الشهيد وإيمانه العميق وتفانيه في طريق المقاومة والدفاع عن الأرض والمقدسات.

اختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تلاه سماحة الشيخ عدنان مهدي، استُذكر فيها سيرة الشهيد وتضحياته، في أجواء من التأثر والاعتزاز برمزية الشهادة وموقعها في مشروع المقاومة.

