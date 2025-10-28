خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي فصائل المقاومة الفلسطينية تندد باغتيال المقاومين الثلاثة في جنين

خاص العهد

خاص العهد

بين القلم والبندقية .. الأستاذ علي بجيجي: شهيدًا مربّيًا

2025-10-28 10:21
62
ماهر قمر - مراسل

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

58 مقالاً

من بين جدران مدرسة المهدي في مشغرة، يُستعاد اليوم حضورُ المربّي والشهيد علي بجيجي. كان مديرًا حنونًا، ومربّيًا رساليًّا يرى في التعليم رسالةَ بناءٍ قبل أن تكون وظيفة. عرفه الجميع بابتسامته الهادئة، وبقلبه الكبير الذي يسع التلامذة كما يسع الوطن. ترك بصمةً لا تُمحى في نفوس المعلمين والطلاب، بروحه الطيّبة وعطائه الدائم.

في معركة "أُولي البأس"، مضى الأستاذ علي بجيجي شهيدًا على درب الإيمان والمقاومة، جمع بين القلم والبندقية، بين قاعة الدرس وخطوط المواجهة. لم يكن يعلّم بالحروف فقط، بل بالقدوة والموقف والإيمان.
 

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية المعلمون العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
خاص العهد منذ 37 دقيقة
يوميات أولي البأس| 28 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس| 28 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعة
بين القلم والبندقية .. الأستاذ علي بجيجي: شهيدًا مربّيًا
بين القلم والبندقية .. الأستاذ علي بجيجي: شهيدًا مربّيًا
خاص العهد منذ 3 ساعات
نائل البرغوثي لـ
نائل البرغوثي لـ"العهد": المقاومة في لبنان درع الأمة وسند فلسطين
خاص العهد منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
بين القلم والبندقية .. الأستاذ علي بجيجي: شهيدًا مربّيًا
بين القلم والبندقية .. الأستاذ علي بجيجي: شهيدًا مربّيًا
خاص العهد منذ 3 ساعات
النمر: نحافظ على صبرنا الاستراتيجي لأنّ المصلحة تقتضيه ولكنْ على الدولة مسؤولية
النمر: نحافظ على صبرنا الاستراتيجي لأنّ المصلحة تقتضيه ولكنْ على الدولة مسؤولية
لبنان منذ 21 ساعة
الحاج حسن: العدو يضغط بالنار والاغتيال.. والمقاومة لن تتنازل
الحاج حسن: العدو يضغط بالنار والاغتيال.. والمقاومة لن تتنازل
لبنان منذ يوم
ذكرها الشيخ قاسم في خطابه فردّت عليه بتجديد
ذكرها الشيخ قاسم في خطابه فردّت عليه بتجديد "العهد" .. فاطمة شعشوع والدة لسبعة شهداء
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة