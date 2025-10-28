أقام بيت السيدة فاطمة الزهراء (ع) الثقافي، في بلدة برج رحال، حفلَ تكليفٍ للفتيات اللواتي بلغن سنَّ التكليف الشرعي، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس ومدير البيت الجريح الشيخ مصطفى شعيب والمبلّغ السيد محمد القدسي، إلى جانب فعاليات وشخصيات وحشد من الأهالي وعوائل الشهداء.

بعد آياتٍ من القرآن الكريم؛ تُليت بشكلٍ جماعي من طالبات المدرسة القرآنية الدائمة في البيت الثقافي ودخول موكب الفتيات المكلّفات، ألقى النائب خريس كلمةً أشار فيها إلى أهمية هذه المبادرة. وقال: "إننا نعيش اليوم في مرحلةٍ تكاد أن تكون من أصعب وأخطر المراحل التي تمر على وطننا وأمتنا، إذ إنّ هناك من يسعى جاهدًا في الداخل اللبناني وبكل ما أوتي من قوة، لكي يعيدنا إلى عهد "قوة لبنان في ضعفه"، وإلى عهد قوة لبنان ليس في مقاومته ووحدته وجيشه، بل في أن يبتعد هذا الوطن عن مقارعة العدو "الإسرائيلي".

وأكد خريس: "أننا لم نكن، في يومٍ من الأيام، نحن من نعتدي، بل كان العدو "الإسرائيلي" هو الذي يعتدي علينا، وها نحن نرى بأمّ العين ما يقوم به يوميًّا، في الوقت الذي نؤكد فيه نحن وعلى لسان قادتنا ما التزمنا به"، لافتًا إلى ما صرّح به رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أن لبنان يلتزم بالقرار 1701، فيما يرفض العدو الالتزام. كذلك، قال: "إذا أردنا أن نواجه العدو "الإسرائيلي"، فإن مواجهة الأعداء تكون بوحدتنا وبصلابتنا وبإيماننا وبالتزامنا والتفافنا حول بعضنا البعض، وقد سمعت اليوم من دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري قوله إننا إذا حققنا الوحدة الحقيقية، فإن الوحدة هي السبيل الوحيد لكي ننتصر على عدونا"، سائلًا: "ولكن هل الوحدة الوطنية مؤمَّنة وموجودة اليوم؟".

وتابع: "علينا أن نسعى دائمًا لكي نحمي المجتمع ولكي نحافظ على وحدتنا، ونحن الذين قدّمنا الشهداء، وفي مقدمتهم سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله، والمئات بل الآلاف من رفاقه وإخوانه الذين استشهدوا من أجل أن يبقى هذا الوطن عزيزًا قويًّا منيعا، لا من أجل إضعافه، ونحن نؤمن بأننا نعيش في مرحلةٍ صعبة، ولكن بإمكاننا وباستطاعتنا أن ننتصر بوحدتنا".

بدوره، ألقى السيد القدسي كلمةً ثقافية وتوعوية من وحي المناسبة، ثم وُزِّعت الجوائز عربون تقديرٍ وتكريمٍ للفتيات المكلّفات.

