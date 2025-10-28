بدأ جيش الاحتلال بإجراء تحقيقات حول المعارك البرية في الجبهتيْن الشمالية والجنوبية.

صحيفة "إسرائيل هيوم" ذكرت أن رئيس الأركان الفريق إيال زمير قرر تشكيل لجنة وفرق تحقيق لفحص المعارك العديدة التي جرت خلال العامين الأخيرين في غزة ولبنان، بعدما تعذّر إيجاد الوقت الكافي خلال الحرب لإجراء تحقيقات معمّقة ومنهجية.

بحسب الصحيفة، سيتولّى قائد الكليات العسكرية اللواء دان نيومن مسؤولية تنسيق التحقيقات، وسيُعيَّن بصفته نائبًا لرئيس قسم التدريب في الجيش "الإسرائيلي".

يُعدّ جيش الاحتلال الآن خريطة طريق لإجراء التحقيقات، والنية هي إنشاء فرق تحقيق ميدانية.

مصادر مطّلعة قالت لـ"إسرائيل اليوم" إن العملية ستستغرق عدة أشهر على الأقل، نظرًا لمشاركة قوات الجيش "الإسرائيلي" في عدد كبير من المعارك خلال العامين الماضيين.

الصحيفة أوضحت أن الهدف في الجيش هو تحديد المعارك المركزية والرئيسية والتركيز عليها بشكل خاص، ومن ثم نشر نتائج التحقيقات واستنتاجاتها على نطاق واسع داخل المؤسسة العسكرية، لبناء القوة على أساس الدروس المستخلصة، واستخلاص العبر الرئيسة للمستقبل.

بسبب انشغال الجيش "الإسرائيلي" خلال العامين الأخيرين بالحرب نفسها، وبالتحضيرات لها، وبإعادة تأهيل القوات، لم تُجرَ التحقيقات حتى الآن بشكل معمّق ومنهجي. ومع ذلك، تمّ استخلاص دروس فورية وواضحة نُقلت فورًا إلى القوات بهدف تحسين أساليب القتال في الوقت الحقيقي وتعزيز حماية القوات، على ما جاء في الصحيفة.

من المتوقع أن يقدّم اللواء (احتياط) سامي تورجمان اليوم إلى رئيس الأركان نتائج لجنة فحص تحقيقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفترة التي سبقته. وقد ضمّت اللجنة ضباطًا كبارًا في الاحتياط، من بينهم اللواء (احتياط) إيلي شربيت القائد السابق لسلاح البحر، واللواء (احتياط) عميكام نوركين القائد السابق لسلاح الجو، والعقيد (احتياط) تاليا لانكري، والعميد (احتياط) يوڤال بازاك الذي فقد ابنه، العريف غي بازاك، في السابع من أكتوبر.

زمير كان قد عيّن تورجمان في يومه الأول في المنصب لمراجعة التحقيقات التي أُجريت في عهد رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، بهدف تصنيفها ضمن ثلاث فئات: تحقيقات كافية يجب اعتمادها كما هي، تحقيقات تحتاج إلى استكمال، تحقيقات يجب إعادة فتحها وإجراؤها من جديد.

بعد عرض نتائج اللجنة اليوم أمام رئيس الأركان، ستُعرض الاستنتاجات لاحقًا هذا الأسبوع أمام أعضاء هيئة الأركان العامة، ثم تُنشر لاحقًا أيضًا أمام الجمهور.

يُشار إلى أنّ لجنة تورجمان لا تمتلك تفويضًا لاستخلاص استنتاجات شخصية ضد الضباط، إذ إن هذه الصلاحية حصرية بيد رئيس الأركان إيال زمير. ومع ذلك، من المرجّح أن يستشير زمير تورجمان بشأن توصيات شخصية تتعلق ببعض الضباط.

