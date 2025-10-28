اجتمع مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر مع فعاليات بعلبكية بارزة، عملت في الشأن العام والبلدي والتجاري والاقتصادي والسياحي، وذلك بحضور النائب ينال صلح وعضوي المنطقة في حزب الله الشيخ عدنان فرحات والسيد هاني فخر الدين، إلى جانب رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي وعضو البلدية السيد علي هاشم مرتضى.

اللقاء شكّل مساحة تفاعل وحوار في سبل النهوض بمدينة بعلبك، حيث عبّر المشاركون عن استعدادهم لوضع خبراتهم وتجاربهم في خدمة حزب الله والمجلس البلدي، بهدف الارتقاء بالمدينة على المستويات الإنمائية والبيئية والجمالية، بما يليق بتاريخها المقاوم والسياحي والأثري.

الدكتور النمر استعرض المشاريع التي نُفّذت في المنطقة، مؤكدًا أنها نقلت بعلبك إلى واقع أفضل، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. ودعا إلى المزيد من التعاون وتكاتف الجهود لخدمة المدينة ورفعها إلى مستوى عالمي في بنيتها ومرافقها.

وفي رده عن سؤال، تطرق النمر إلى ملف الإيواء والترميم والإعمار، مشيرًا إلى أنه سيُستكمل في منتصف تشرين الثاني المقبل، وشدد على أن: "حزب الله ليس ضعيفًا كما يُشاع، وبيئته الحاضرة في الحرب لا تزال حاضرة بقوة اليوم، وهي منسجمة تمامًا مع قيادة الحزب ومستعدة لتقديم المزيد من التضحيات".

وأكد أن الحزب يبني قدراته لخوض المعركة الكربلائية إذا ما شنت "إسرائيل" عدوانًا على لبنان، مشددًا على أن: "حزب الله سيتحمّل مسؤولياته على المستويات كلها".

