خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي المرحلة الثانية ووضع غزّة "تحت الانتداب الأميركي"

لبنان

مركز الخيام: الاحتلال يخطف مواطنين سوريين ويمارس أعمال القتل والترهيب
لبنان

مركز الخيام: الاحتلال يخطف مواطنين سوريين ويمارس أعمال القتل والترهيب

2025-10-28 11:43
70

أعلن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب "تلقي رسائل من أبناء القرى السورية المحتلة حديثًا تفيد بقيام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بأعمال القتل والترهيب والخطف، في ظل تعتيم إعلامي وعدم وجود لأي تدخل إنساني للكشف عما يجري في قرى الجنوب السوري المحتل".

وقال في بيان: "لقد أفدنا عن عمليات خطف عديدة، وفي أماكن عدة من دون معرفة مصير المختطفين. وعلى الرغم من مراجعة الأهالي للجنة الدولية للصليب الأحمر وقوات الأندوف، وبحسب المعلومات الواردة إلى المركز من ذويهم، أنه في تاريخ 12 حزيران 2025 بعد منتصف الليل وفي أثناء دخول الاحتلال إلى بلدة بيت جن – محافظة القنيطرة السورية أقدم على إعدام المواطن محمد أحمد قاسم حمادة، واقتاد عددًا من المواطنين إلى جهة مجهولة ومن دون معرفة مصيرهم. وقد عرف من المخطوفين: أحمد حسين الصفدي (مواليد 1991)، محمد حسين الصفدي (مواليد 1986)، حسام محمد الصفدي (مواليد 1994)، محمد بديع حمّادة (مواليد 1992)، علي قاسم حمّادة (مواليد 1982)، عامر محمد البدوي (مواليد 1984) ومأمون محمد السعدي (مواليد 1983)".

وتابع: "وانطلاقا من مهمتهم الإنسانية في دعم ومساندة الأسرى العرب في السجون "الإسرائيلية"، توجه مركز الخيام بكتاب الى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تحرك عاجل لكشف مصير المخوطفين، خاصة مع ورود أنباء عن تكرار عمليات الخطف"، داعيًا المنظمات العربية إلى "ايلاء قضية الأسرى والمعتقلين والمخطوفين العرب الأولوية في ظل تزايد أعداد المفقودين".

كما ناشد جامعة الدول العربية: "جعل هذا البند أولوية للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بإطلاق سراح المخطوفين وتسليم الاحتلال لوائح اسمية بالأسرى والمعتقلين والمخطوفين كلهم، منذ السابع من تشرين الأول 2023".

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي سورية
إقرأ المزيد
المزيد
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
لبنان منذ 38 دقيقة
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لبنان منذ 52 دقيقة
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
لبنان منذ 54 دقيقة
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
مركز الخيام: الاحتلال يخطف مواطنين سوريين ويمارس أعمال القتل والترهيب
مركز الخيام: الاحتلال يخطف مواطنين سوريين ويمارس أعمال القتل والترهيب
لبنان منذ ساعتين
جيش الاحتلال يُباشر تحقيقاته حول حربي غزة ولبنان
جيش الاحتلال يُباشر تحقيقاته حول حربي غزة ولبنان
عين على العدو منذ ساعتين
المطروح أسوأ من 17 أيار: لبنان يُساق إلى الذبح
المطروح أسوأ من 17 أيار: لبنان يُساق إلى الذبح
مقالات مختارة منذ يوم
تضامن تونسي مع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الضغوط الصهيونية
تضامن تونسي مع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الضغوط الصهيونية
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة