شيّع حزب الله وأهالي بلدة زوطر الغربية والجوار الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي الذي ارتقى إثر استهدافه من غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة؛ بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد؛ حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة. وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

بعد الصلاة على الجثمان الطاهر؛ جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي (عج)، وحملة الأكاليل والرايات، وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي مؤكدة مواصلة درب المقاومة حتى النصر.

وعند جبانة البلدة وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

