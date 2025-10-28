خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)

لبنان

حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
لبنان

حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي

2025-10-28 13:03
46

شيّع حزب الله وأهالي بلدة زوطر الغربية والجوار الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي الذي ارتقى إثر استهدافه من غارة "إسرائيلية" معادية.

انطلق موكب التشييع من مدخل البلدة؛ بعد أن أُقيمت مراسم تكريمية مهيبة للشهيد؛ حيث أدّت ثُلّة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة للمقاومة. وشارك في التشييع شخصيات وفعاليات إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

بعد الصلاة على الجثمان الطاهر؛ جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة تتقدمه صور الشهداء والقادة والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة المهدي (عج)، وحملة الأكاليل والرايات، وسط الهتافات الحسينية والمندّدة بالعدوان "الإسرائيلي" والأميركي مؤكدة مواصلة درب المقاومة حتى النصر.

وعند جبانة البلدة وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
لبنان منذ 38 دقيقة
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لبنان منذ 53 دقيقة
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
لبنان منذ 55 دقيقة
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
لبنان منذ 38 دقيقة
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لبنان منذ 53 دقيقة
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
لبنان منذ 55 دقيقة
يوميات أولي البأس| 28 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس| 28 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة