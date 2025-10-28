في أجواء ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى (ع)، نظمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان - مركز طاريا، بالتعاون مع الهيئات النسائية في شعبة طاريا، لقاءً ثقافيًا تحت عنوان: "كزينب الحوراء (ع)... في الصبر والجهاد والتبيين"، حاضر فيه سماحة السيد محمد رضا مرتضوي المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان.

أقيم اللقاء في قاعة مكتبة مركز الإمام الخميني الثقافي في بلدة طاريا، بحضور جمع من الأخوات الطالبات الجامعيات والثانويات وجمع غفير من المهتمات بالشأن الثقافي والاجتماعي.

استهل اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ كلمة ترحيبية أكدت أهمية استلهام سيرة السيدة زينب (ع) رمزًا للوعي والصبر والثبات في وجه التحديات، قبل أن يتناول السيد مرتضوي في محاضرته الأبعاد التربوية والجهادية في شخصية السيدة زينب (ع)، مشددًا على دورها في نقل الحقيقة وكشف الظلم، وفي بناء الوعي الرسالي الذي حفظ مسيرة النهضة الحسينية.

كما تطرق إلى أهمية الاقتداء بمواقفها في زمن تتعدد فيه التحديات الثقافية والفكرية، داعيًا إلى تفعيل الوعي الزينبي في الميادين الاجتماعية والتربوية، وإلى تعزيز دور المرأة المؤمنة في نشر ثقافة المقاومة والقيم الأخلاقية الأصيلة.

واختتم اللقاء بحوار مفتوح بين السيد مرتضوي والمشاركات، تخلله نقاشات وأسئلة عن مفاهيم الصبر والتبيين في واقع المرأة المسلمة اليوم، وسط أجواء من التفاعل الثقافي والإيماني البنّاء.

