خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كاريكاتور العهد

لبنان

ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
لبنان

ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 

2025-10-28 13:20
61

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون المبعوثة الأميركية أورتاغوس؛ وجرى البحث في القضايا المتعلّقة بخطة الجيش اللبناني حول ما تسمّى بــ"حصرية السلاح" بيد الدولة البنانية وعمل لجنة الميكانيزم.

خلال اللقاء؛ تعمدت أورتاغوس عدم قبول وجود كاميرات الصحافيين واقتصر توثيق اللقاء بأخذ صور فوتوغرافية فقط، ويعود ذلك، وفقًا لما ذكرته مصادر قصر بعبدا لموقع العهد، إلى سبب أن دور الموفدة الأميركية بات محصورًا بالقضايا العسكرية والأمنية بعيدًا عن السياسة بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت.

وفي عين التينة؛ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي الموفدة الأميركية، وتناول البحث التطورات في جنوب لبنان، وبحسب ما علم "موقع العهد"، فقد طرحت أورتاغوس خيارين على الرئيس برّي:  الأول يتعلق بالتفاوض المباشر، والثاني يتعلق بالتفاوض غير المباشر.

أما رد الرئيس برّي فكان أن لجنة الميكانيزم هي المعنية بتطبيق قرار وقف إطلاق النار، وما اتفق عليه. مشدّدًا على أن لبنان يقوم بدوره وملتزم بالقرار، فيما المطلوب هو إلزام العدوّ "الإسرائيلي" به.

كما علم "موقع العهد" أن المبعوثة الأميركية نقلت الرسالة الأميركية التي تزعم تهريب حزب الله السلاح من سورية، من دون أن تتبنّى هذه المسألة.

إلى ذلك؛ وصفت مصادر عين التينة اللقاء بالجيد ويمكن البناء عليه، ويأتي بخلاف ما أشيع قبل وصولها من حملات تهويلية ضخمة من بعض وسائل الإعلام المحلية والفضائيات الإقليمية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الولايات المتحدة الأميركية جوزاف عون مورغان أورتاغوس
إقرأ المزيد
المزيد
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
لبنان منذ 41 دقيقة
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لبنان منذ 55 دقيقة
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
لبنان منذ 57 دقيقة
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
ما الرسائل التي حملتها أورتاغوس إلى الرئيسين عون وبرّي؟ 
لبنان منذ 41 دقيقة
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لقاء ثقافي في طاريا لمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لبنان منذ 55 دقيقة
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
حزب الله وأهالي زوطر الغربية شيّعوا الشهيد المجاهد رضى محمد عطوي
لبنان منذ 57 دقيقة
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو
الشيخ رزق: أميركا العدو الأكبر ومنطق البعض يخدم العدو "الإسرائيلي"
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة