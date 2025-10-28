استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون المبعوثة الأميركية أورتاغوس؛ وجرى البحث في القضايا المتعلّقة بخطة الجيش اللبناني حول ما تسمّى بــ"حصرية السلاح" بيد الدولة البنانية وعمل لجنة الميكانيزم.

خلال اللقاء؛ تعمدت أورتاغوس عدم قبول وجود كاميرات الصحافيين واقتصر توثيق اللقاء بأخذ صور فوتوغرافية فقط، ويعود ذلك، وفقًا لما ذكرته مصادر قصر بعبدا لموقع العهد، إلى سبب أن دور الموفدة الأميركية بات محصورًا بالقضايا العسكرية والأمنية بعيدًا عن السياسة بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد إلى بيروت.

وفي عين التينة؛ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي الموفدة الأميركية، وتناول البحث التطورات في جنوب لبنان، وبحسب ما علم "موقع العهد"، فقد طرحت أورتاغوس خيارين على الرئيس برّي: الأول يتعلق بالتفاوض المباشر، والثاني يتعلق بالتفاوض غير المباشر.

أما رد الرئيس برّي فكان أن لجنة الميكانيزم هي المعنية بتطبيق قرار وقف إطلاق النار، وما اتفق عليه. مشدّدًا على أن لبنان يقوم بدوره وملتزم بالقرار، فيما المطلوب هو إلزام العدوّ "الإسرائيلي" به.

كما علم "موقع العهد" أن المبعوثة الأميركية نقلت الرسالة الأميركية التي تزعم تهريب حزب الله السلاح من سورية، من دون أن تتبنّى هذه المسألة.

إلى ذلك؛ وصفت مصادر عين التينة اللقاء بالجيد ويمكن البناء عليه، ويأتي بخلاف ما أشيع قبل وصولها من حملات تهويلية ضخمة من بعض وسائل الإعلام المحلية والفضائيات الإقليمية.

