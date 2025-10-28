أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن أمله في أن يكون جاهزًا لقيادة الأرجنتين في كأس العالم 2026، والدفاع عن اللقب الذي حققه المنتخب في النسخة الأخيرة التي احتضنتها دولة قطر عام 2022.

وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأميركية قال الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات: "سيكون الأمر مذهلًا لو حدث، إنه شيء استثنائي أن تشارك في كأس عالم"، مضيفًا: "سأقيّم الأمر يومًا بيوم خلال فترة الإعداد مع نادي إنتر ميامي لأرى إن كنت قادرًا على الوصول إلى مئة بالمئة من إمكانياتي، وأن أكون مفيدًا للفريق ثم سأتخذ القرار".

وتابع ميسي أنّه من الواضح أن "لدي رغبة كبيرة لأن هذه بطولة كأس عالم، لقد فزنا بالنسخة الأخيرة. القدرة على الدفاع عن اللقب في الملعب سيكون أمرًا مذهلًا، لأن اللعب مع المنتخب دائما بمثابة الحلم".

وتطرّق ميسي إلى فوزه مع المنتخب بكأس العالم 2022، حيث أقرّ بأنه ضحّى كثيرًا من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وتابع "ما مررت به مع عائلتي والأرجنتين كان صعبًا، قطعت طريقًا شاقًا لتحقيق حلم حياتي، وكل شيء أصبح حقيقة".

إلى ذلك، فاجأ المذيع توم لاماس اللاعب الأرجنتيني المخضرم بكلمات من المديح قائلا: "سعيد أنني أتحدث مع الأعظم في التاريخ ألست الأفضل؟".

ورد ميسي على كلمات المذيع بالضحك وابتسامات تعبّر عن خجله تجاه الثناء، قائلًا: "في كرة القدم بالنسبة لنا نحن الأرجنتينيين، كان مارادونا دائمًا هو أعظم أسطورة على الإطلاق، أعظم لاعب لما مثّله لنا جميعًا"، مضيفًا: "تجاوز مارادونا كل شيء، كان شيئًا أكبر من أي حدود".

