كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن أن الأركان العامة الفرنسية تُعِدّ لإرسال قوة عسكرية قوامها نحو 2000 فرد إلى أوكرانيا لدعم نظام كييف، وجهّزت أسرّة إضافية في مستشفياتها للجرحى.

وأوضحت الاستخبارات الروسية، في بيان، أنّ "قوات من "الفيلق الأجنبي" الفرنسي، تحديدًا "وحدات الاقتحام" الخاصة، موجودة حاليًّا في بولندا على الحدود مع أوكرانيا، ومن المقرّر نقلها قريبًا إلى وسط أوكرانيا".

كما أشارت الاستخبارات الروسية إلى أنّ "السلطات الفرنسية تعجّل وتيرة استحداث مئات الأسرّة الإضافية في مستشفياتها، استعدادًا لاستقبال الجرحى من هذه العملية".

وأكدت أنّ "باريس تخطط لإخفاء طبيعة الانتشار العسكري، وستدّعي في حال تسريب معلومات عن ذلك أنّها أرسلت "مجموعة صغيرة من المدربين العسكريين" لغرض تدريب القوات الأوكرانية".

وقالت: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحلم بالتدخّل العسكري المباشر في أوكرانيا، ويأمل بأنْ يُسجَّل اسمه في التاريخ كـ"قائد عسكري بارز"".

