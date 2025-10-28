استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؛ علي لاريجاني، وزير الداخلية الباكستانية سيد محسن نقوي، الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في طهران، وفق ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة: إنّ "الجانبَيْن أكّدا تعزيز الموقع الأمني للبلدين في المعادلات الدبلوماسية الراهنة، وتوسيع التعاون الإستراتيجي للحفاظ على استقرار وأمن المنطقة".

كما "بحثا سُبل تعميق التعاون الثنائي على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز التنسيق الإقليمي المشترك"، بحسب "مهر".

