طلب الرئيس الأوكراني؛ فولوديمير زيلينسكي، من نظيره الأميركي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض دعمه لروسيا، خلال لقائهما المرتقب هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الأوكراني، للصحافيين، الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025: "أعتقد أنّ ذلك سيكون من الخطوات القوية (لترامب)، خصوصًا إذا كانت الصين، بعد هذه الخطوة العقابية الحاسمة، مستعدّة لخفض وارداتها" من روسيا.

وفي سياق موازٍ، أكد زيلينسكي أنّ "أوكرانيا تحتاج إلى دعم مالي أوروبي لمواصلة القتال ضد القوات الروسية لعامَين آخرين أو ثلاثة".

وأضاف: "أكّدتُ ذلك مجدّدًا لجميع القادة الأوروبيين. أبلغتهم بأنّنا لن نقاتل لعقود، لكنّ عليكم أنْ تُظهروا أنّ بإمكانكم تقديم دعم مالي مستقر لأوكرانيا لبعض الوقت".

وأردف قوله: "لذا، لديهم (الأوروبيون) هذا البرنامج في بالهم، عامان إلى ثلاثة أعوام"، في إشارة إلى مقترح للمفوضية الأوروبية للإفراج تدريجًا عن أصول روسية مجمّدة لتمويل أوكرانيا.

وكشف زيلينسكي عن أنّ "200 جندي روسي تقريبًا موجودون راهنًا في مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا"، التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ أشهر، قائلًا: "نرصد ذلك من خلال المُسيَّرات. بوكروفسك هي راهنًا الهدف الرئيس للروس".

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد يوم من إعلانه عن أنّ "أوكرانيا على "الاستعداد للمشاركة في اجتماع ثلاثي بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا"، وفق ما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء.

وأعرب عن موافقته على "الدبلوماسية المكوكية طالما تضمّنت أوكرانيا"، معتبرًا أنّ "بودابست ربما تكون خيارًا لاستضافة مباحثات محتملة"، مستبعدًا في المقابل اختيار أيٍّ من بيلاروسيا وروسيا.

