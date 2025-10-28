أدرج الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، النجم المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، ضمن القائمة المرشحة لتشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2025، والتي تضم 26 لاعبًا، ليكونا ممثلَي العرب بين نجوم القارة العجوز والعالم.

محمد صلاح.. رقم قياسي جديد في إنكلترا

قاد صلاح فريقه ليفربول الإنكليزي للتتويج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، محتكرًا الجوائز الفردية، إذ نال جائزة أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في البطولة، معادلًا الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزًا بجائزة الهداف، بعد أن فاز بها للمرة الرابعة، متساويًا مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري.

كما توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي من قبل رابطة الدوري ورابطة الكتاب البريطانيين، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في إنكلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة في مسيرته، ليصبح أكثر اللاعبين حصولًا على هذه الجائزة في تاريخ الدوري.

وعلى الصعيد الدولي، أسهم صلاح في تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليعيد الفراعنة إلى المونديال بعد مشاركاتهم السابقة في 1934 و1990 و2018.

أشرف حكيمي.. بطل أوروبا مع باريس سان جيرمان

من جانبه، حقق حكيمي إنجازات متميزة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، وأسهم في وصول ناديه إلى المباراة النهائية في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة صيف هذا العام.

قائمة المرشحين لتشكيلة أفضل 11 لاعبًا في العالم 2025

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)، تيبو كورتوا (ريال مدريد/بلجيكا)، جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي/إيطاليا).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول/ريال مدريد/إنكلترا)، باو كوبارسي (برشلونة/إسبانيا)، فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان/المغرب)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان/البرتغال)، ويليام ساليبا (أرسنال/فرنسا).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد/إنكلترا)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/نابولي/بلجيكا)، لوكا مودريتش (ريال مدريد/ميلان/كرواتيا)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان/البرتغال)، كول بالمر (تشيلسي/إنجلترا)، بيدري (برشلونة/إسبانيا)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد/أوروغواي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان/البرتغال).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان/فرنسا)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي/النرويج)، كيليان مبابي (ريال مدريد/فرنسا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي/الأرجنتين)، رافينيا (برشلونة/البرازيل)، كريستيانو رونالدو (النصر/البرتغال)، محمد صلاح (ليفربول/مصر)، لامين جمال (برشلونة/إسبانيا).

