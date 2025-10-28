أكدت الجمعية الألمانية للتغذية على الأهمية الكبيرة للألياف الغذائية للصحة العامة، مشيرةً إلى أن هذه الألياف النباتية غير القابلة للهضم تلعب دورًا رئيسًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، والمساعدة على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وأوضحت الجمعية أن الألياف الغذائية تدعم أيضًا ميكروبيوم الأمعاء، أي "البكتيريا النافعة" الضرورية للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية. وبفضل هذه الفوائد، يمكن للألياف الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الجمعية إلى المصادر الغذائية الغنية بالألياف، والتي تتمثل في الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة، مؤكدةً أن الكمية اليومية الموصى بها للاستفادة من هذه الفوائد تبلغ 30 غرامًا.

وتعادل هذه الكمية، وفق الجمعية: شريحتين من خبز الحبوب الكاملة، ثمرة تفاح، حفنة من المكسرات، 100 غرام من البروكلي، و150 غرامًا من العدس المطبوخ، لتكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي الذي يدعم الصحة العامة.

الكلمات المفتاحية