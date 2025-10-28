أكّدت حركة حماس، الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وأنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أنّ "القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

بيان حماس جاء بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل العدو عبر شنّ غارات على مناطق في غزة.

وشددت الحركة على أنّ "هذا الهجوم الإرهابي هو امتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار في إغلاق معبر رفح، ما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله.

وطالبت الوسطاء الضامنين للاتفاق بـ"التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة".

وسبق وأن أعلنت كتائب القسام، الثلاثاء، أنّها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع، إلّا أنها ستؤجل تسليمها، والذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال، مؤكدة أنّ "أي تصعيدٍ صهيونيٍ سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه".

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال؛ بنيامين نتنياهو قد أعلن أنّ "رئيس الوزراء وجّه القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور". في السياق، كشف موقع "أكسيوس" أنّ "مسؤولًا أميركيًّا أخبر "الإسرائيليين" أنّ واشنطن لا ترى خرقًا للاتفاق من قبل حماس يستوجب ردًّا".

