سفير إيران في الأمم المتحدة: لرفع العقوبات الأميركية والحصار عن كوبا فورًا وبلا شروط

2025-10-28 21:30
27

أكّد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة؛ أمير سعيد إيرواني، الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّه "يجب رفع الحصار عن كوبا فورًا ودون أيّ شروط مسبقة"، مشدّدًا على أنّ "إنهاء هذه التدابير لا يقتصر على تقديم إغاثة ضرورية لشعب كوبا فحسب، وإنّما يرسل رسالة واضحة وحاسمة إلى العالم مفادها أنّ زمن الإكراه والهيمنة والظلم الاقتصادي قد ولّى".

وأضاف إيرواني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصّص لمناقشة رفع العقوبات الأميركية عن كوبا، أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وبشكل قاطع السياسات الأحادية والإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على الدول ذات السيادة".

وأشار إلى أنّ "هذه السياسات الأحادية تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقوم على الغطرسة والتفرُّد، وتُعرِّض التعدُّدية الدولية للخطر، وتزعزع الاستقرار في النظام العالمي، وتضعف روح الميثاق الأممي".

كما بيَّن أنّ "استمرار العقوبات والحصار الأحادي وغير الإنساني المفروض على كوبا لأكثر من 60 عامًا تحت ذريعة تعزيز الديمقراطية، يُعَدُّ مثالًا واضحًا على الأعمال العدوانية أحادية الجانب ضد دولة مستقلّة تتمتّع بسيادة كاملة"، مذكّرًا بأنّ "هذه السياسات أسفرت عن تَدهوُر مستمر في حقوق ورفاهية الشعب الكوبي".

ولفت إيرواني الانتباه إلى أنّ "واشنطن، من خلال استمرار سياساتها الأحادية والعقابية تجاه الدول المستقلة، تتجاهل إرادة المجتمع الدولي الذي طالب مرارًا بإنهاء الحصار على كوبا".

وقال: "الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي، عَبْر اعتماد قرارات متكرِّرة في الجمعية العامة، رفضت استمرار العقوبات على كوبا، ودعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تعديل سياساتها وإنهاء الحصار فورًا ودون أيّ شروط مُسبقة".

