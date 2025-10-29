أقامت الفصائل الفلسطينية ولجان العمل، في المخيمات، فعاليات ثقافية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لكوكبة من الشهداء على طريق القدس، وهم الشهداء: توفيق زعرورة ومحمد أيوب ومحمد ياسين، في حشد جماهيري نظم أمام أضرحتهم في مقبرة الشهداء في مخيم البداوي، حيث تجمع المئات من أبناء المخيم وعوائل الشهداء، إلى جانب ممثلي الفصائل ولجان العمل المقاوم.

بدأت المراسم بوضع أكاليل من الورود على أضرحة الشهداء تعبيرًا عن الوفاء لتضحياتهم، وإبقاء ذكراهم حية في الوجدان الشعبي.

وألقى أمين سر الفصائل الفلسطينية عاطف خليل كلمة، خلال الاحتفال، أكد فيها أن أمانة الشهداء لا تزال راسخة في ضمائر أبناء الشعب، وأن طريق القدس لا يتحقق تحريره إلا بالمقاومة وبالتمسك بخيار السلاح خيارا استراتيجيا لتحرير الأرض. وشدد خليل على مواصلة الدعم لأسر الشهداء والجرحى حتى تحقيق العودة إلى فلسطين.

من جهته، ألقى ممثل عوائل الشهداء أبو أمجد زعرورة كلمة جدد فيها أن العهد باقٍ وذوي الشهداء ماضون على نهج أبنائهم، حتى تحرير كامل فلسطين، مؤكدًا الوحدة والتمسك بالقضايا الوطنية أساسا لمواجهة العدو.

اختتمت المراسم بتأكيد جديد على أن ذاكرة الشهداء ستبقى في قلب أبناء المخيمات كلهم؛ حتى النصر والعودة.

الكلمات المفتاحية