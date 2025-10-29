Your browser does not support the video tag.

لينا الطبال، الخبيرة في القانون الدولي وابنة الشمال، أُلقي القبض عليها من قبل قوات العدو الإسرائيلي خلال مشاركتها في "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية في أيام العدوان.

وفي حديث خاص لموقع العهد الإخباري، تسأل لينا عن تقاعس الدولة اللبنانية في القيام بواجبها تجاه المعتقلين داخل سجون الاحتلال. وإذ تشير إلى وحشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، تؤكد التمسك بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال الذي باتت ملامح الهزيمة تقترب منه أكثر من أي وقتٍ مضى.

