لينا الطبال العائدة من الاعتقال: الدولة تتقاعس في متابعة ملف الأسرى

2025-10-29 12:31
67
غنوة سكاف - مراسل

68 مقالاً

لينا الطبال، الخبيرة في القانون الدولي وابنة الشمال، أُلقي القبض عليها من قبل قوات العدو الإسرائيلي خلال مشاركتها في "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية في أيام العدوان.

وفي حديث خاص لموقع العهد الإخباري، تسأل لينا عن تقاعس الدولة اللبنانية في القيام بواجبها تجاه المعتقلين داخل سجون الاحتلال. وإذ تشير إلى وحشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى، تؤكد التمسك بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال الذي باتت ملامح الهزيمة تقترب منه أكثر من أي وقتٍ مضى.

الكلمات المفتاحية
غزة هيئة ممثلي الاسرى والمحررين في لبنان طرابلس والشمال العدوان الصهيوني على غزة
