تخليدًا للدماء الزاكية، ووفاءً للتضحيات التي بُذلت من أجل حفظ كرامة الوطن وأهله، أحيا حزب الله الاحتفال التكريمي ‏للشهيد المجاهد على طريق القدس محمد أكرم عربية "حيدر الكرار" في بلدة القليلة الجنوبية، بحضور مسؤول العلاقات ‏الخارجية في حزب الله فضيلة الشيخ خليل رزق إلى جانب عائلة الشهيد، وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل ‏شهداء، وحشود من البلدة والقرى المجاورة.‏

استهل الاحتفال بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ رزق كلمةً باسم حزب الله، فتطرّق إلى ما يجري من ‏تهويل وترهيب وتخويف بالحرب يمارسه الموفدون والمبعوثون الأمريكيون الذين يصلون إلى لبنان، إضافة إلى ‏الإعلام والأبواق التي تصيح من هنا وهناك، مشدِّدًا على أن هؤلاء جميعًا لم يعرفوا من نحن، فنحن لا نُهَدَّدُ بالحرب، ‏وكل هذا إنما يُوضَع في سياق ما يُراد ويُحاك لنا.‏

وقال الشيخ رزق: يضعوننا بين خيارين، إما الحرب أو الرضوخ للتطبيع والسلام مع كيان العدو، ولكن هذا ما تحلم به ‏إسرائيل، ونحن لن نُذَلَّ أو نَخْضَعَ للعدو الصهيوني ولا لأمريكا على الإطلاق، طالما أن فينا روحٌ وقلبٌ ينبضان بالحياة ‏وطالما أننا نمتلك مثل هؤلاء المجاهدين والشهداء.‏

وإذ شدد على أن قدرنا أن نقاوم وأن نقاتل وأن نستمر، اعتبر الشيخ رزق أن أمريكا التي تدّعي أنها ترأس لجنة مراقبة ‏تنفيذ وقف إطلاق النار، ليست وسيطًا نزيهًا ولا محايدًا، إنما تتكلم في المفاوضات بلغة العدو الصهيوني، ولذلك لن نأمن ‏لكل ما يقوله أي موفد يأتي من أمريكا، فهؤلاء أبواق صهيونية تريد أن تدخل إلى قلوبنا الرعب، ونحن بالثقة بالله ‏والتوكل عليه سنبقى أشداء عليهم رحماء فيما بيننا، ولن يستطيع كل هذا التهويل والعويل الذي يجري في هذا البلد أن ‏ينال من عزيمتنا.‏

