الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
حزب الله يشيّع الشّهيدين الشقيقين حسن وحسين سليمان في بلدة البياض
حزب الله يشيّع الشّهيدين الشقيقين حسن وحسين سليمان في بلدة البياض

2025-10-29 12:54
70

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة البياض الجنوبية، الشّهيدين المجاهدين الشقيقين حسن ابراهيم سليمان "ابو تراب" وحسين ابراهيم سليمان "هادي" بمسيرة حاشدة تقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، إلى جانب شخصيّات وفعّاليّات وعلماء دين وعائلة الشّهيدين وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من كشافة الإمام المهدي، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، جابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمانين الطّاهرين الذيين ووريا في ثرى بلدتهما إلى جانب من سبقهما من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الشهداء الجنوب
