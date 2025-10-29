انعقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وعلى جدول أعمالها 14 بندًا على رأسها طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء العدوان "الإسرائيلي" بعد تاريخ 8/10/2023، بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.

وكان وزير الداخلية أحمد الحجارقد قال قبيل جلسة مجلس الوزراء ردًا على سؤال حول الانتخابات النيابية: "لا زلنا ضمن المهل الدستورية لاستيعاب أي تعديلات وثمة قرار جدي لدى الرؤساء الثلاثة بإجراء الانتخابات في مواعيدها".

وأكدت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لموقع "العهد" أن رئاسة الجمهورية لم تتلق أي رسائل تهديد كما يُشاع.

وقالت: "كل حملات التهويل الإعلامية خارجية وللأسف يتماهى معها الاعلام اللبناني"، مضيفة: "حزب الله برهن التزامه باتفاق وقف اطلاق النار ولم يُطلق أي رصاصة باتجاه العدو "الإسرائيلي"".

الكلمات المفتاحية