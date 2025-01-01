خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الانتخابات العراقية: الناخبون يتجاوزون الـ21 مليونًا والسوداني يحذّر من عودة الفاسدين

العدو يُشهر سلاح الغاز بوجه مصر
2025-10-29 14:59
رأى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن اتفاق الغاز تاريخي مع مصر، قائلًا في جلسة محاكمته: "حتى الساعة السابعة مساءً، كنتُ قد تناولتُ عدة قضايا، بما في ذلك اتفاقية الغاز التي كان لا بد من البت فيها"، مضيفًا "يجب اتخاذ قرار بشأن الاتفاق في الأيام القادمة، لما لها آثار جيدة وأيضًا معقدة".

صحيفة "إسرائيل هيوم" ذكرت أن نتنياهو سيفحص مع وزير الطاقة إيلي كوهين كيفية المضيّ قدمًا في الاتفاق، في ظل التقارير عن انتهاكات "اتفاق السلام" من الجانب المصري، على حدّ تعبيرها.

الصحيفة أفادت بأن ""إسرائيل" تستخدم للمرة الأولى رافعة اقتصادية ضخمة، تربط بين التزام مصر بتعهداتها واستعداد "إسرائيل" لبيعها الغاز الذي هي في أمس الحاجة إليه، وفق قولها.

ووفق الصحيفة، تعاني مصر منذ عدة سنوات من نقص في مصادر الطاقة، إلى درجة انقطاع التيار الكهربائي المتعمد في أجزاء من البلاد لساعات متعددة أحيانًا، وتهدف زيادة الإمدادات من "إسرائيل" إلى التخفيف من هذا النقص".

كذلك أوردت "إسرائيل هيوم" أنه في إطار تلك المباحثات مساء أمس، تناول رئيس الوزراء أيضًا موضوع تهريب الأسلحة من سيناء، مبيّنة أن "مصر تمتلك حقول غاز كبيرة خاصة بها، لكنها تخصّص جزءًا كبيرًا للتصدير عبر مرافق التسييل، وذلك للحصول على عملة صعبة لصالح ميزانها التجاري واحتياطياتها المتناقصة، لذا فإن الغاز من "إسرائيل" يعتبر حيويًا بالنسبة لها".

الكيان الصهيوني مصر الغاز
الصهاينة يخشون تكرار سيناريو اغتيال رابين 
الصهاينة يخشون تكرار سيناريو اغتيال رابين 
عين على العدو منذ 4 ساعات
محلّلة صهيونية: نتنياهو عالقٌ بين ترامب وشركائه اليمينيين المتشددين
محلّلة صهيونية: نتنياهو عالقٌ بين ترامب وشركائه اليمينيين المتشددين
عين على العدو منذ 6 ساعات
"كالكاليست": سموتريتش يُحضّر للتقشف والميزانية الأمنية في صدارة الاهتمام 
عين على العدو منذ 8 ساعات
