أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ الشيخ علي الخطيب أمام زواره اليوم، أن مشروع "إسرائيل الكبرى" هو "تهديد واستهداف للأمة العربية والإسلامية في وجودها وكياناتها"، مشددًا على أن "الخطر الصهيوني لا يميز بلدًا أو مكونًا أو شعبًا دون آخر".

ولفت الشيخ الخطيب إلى أن "الأمة الإسلامية في اجتماعها السياسي واحدة بتنوعاتها المذهبية والطائفية ومصالحها واحدة وعدوها هو الكيان الصهيوني الذي يبثّ الفتن ويقتل الأبرياء ويفتت دولنا إلى كيانات متناحرة انطلاقًا من قاعدة "فرّق تسد".

ورأى أن" قضية فلسطين تحوّلت إلى قضية دولية وإنسانية تحظى بتعاطف دولي وشعبي فضلًا عن اعتراف دولي يؤكّد إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

واستقبل العلامة الشيخ الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية رئيس تحرير جريدة اللواء؛ الزميل صلاح سلام، وجرى التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستقبل رئيس رابطة مخاتير قضاء مرجعيون محمد حمود على رأس وفد من الرابطة أطلعه على أوضاع قرى قضاء مرجعيون جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل في ظل استمرار احتلال قرى ومناطق في الجنوب وعرض معه أوضاع النازحين عن قراهم والمقيمين فيها.

وأدلى المختار حمود بتصريح شكر فيه الشيخ علي الخطيب على "هذا اللقاء المبارك الذي عبّر عن حرصه الدائم على خدمة الناس وخاصة في القرى الأمامية ــ قضاء مرجعيون، والتي تعرضت للعدوان الصهيوني".

وأشار إلى أن الشيخ الخطيب "أثنى على الوقوف إلى جانب أهلنا الشرفاء وتعزيز الوحدة الوطنية"، وقال: "استمعنا إلى توجيهاته القيمة ونثمن دعمه المتواصل للمؤسسات والبلديات وسعيه الدائم لترسيخ نهج الإمام السيد موسى الصدر في العدل والإنصاف، ونتمنى على أهلنا وعلى سماحة الشيخ والإخوان أن يزوروا المنطقة وبخاصة قرى الحافة الأمامية؛ لكي يدعموا أهلنا وناسنا، حتى يعودوا إلى قراهم في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث لا يزال العدو يعتدي عليها".

واستقبل الشيخ الخطيب وفدًا من آل حمزة في بلدة الخضر أطلعه على أوضاع البلدة واحتياجاتها، وأدلى العميد د. قاسم حمزة بتصريح وصف فيه اللقاء بأنه "ودي، طيب، ونعتز به"، وقال: "عرضنا أمام سماحته أوضاع المنطقة وما تعانيه من تحديات وظروف دقيقة على أكثر من صعيد، واستمعنا إلى توجيهاته القيمة وحرصه الكبير على وحدة الصف الوطني وصون العيش المشترك".

أضاف: "وإذ نغتنم هذه المناسبة للتوجه لسماحته بخالص الشكر والتقدير على اهتمامه الدائم بشؤون اللبنانيين جميعًا، ولا سيما أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين عانوا من العدوان "الإسرائيلي" ولا يزالون يعانون من آثاره حتّى اليوم، سائلين الله تعالى أن يمد سماحته بتمام الصحة والتوفيق، ويبارك جهوده في خدمة الناس والوطن".

