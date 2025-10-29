في أجواء الشهر الوردي وولادة السيدة زينب (ع)، نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع سلسلة من الأنشطة الصحية والتوعوية والتكريمية في عدد من المراكز الصحية في المنطقة، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية وطبية، وذلك في إطار الحملة الوطنية للوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي ويوم الممرّضة المسلمة.

ففي مركز القصر الصحي، أُطلقت حملة التوعية حول سرطان الثدي ضمن مشروع "الشهر الزهري" تحت شعار "افحصي وطمنينا"، وشملت محاضرات تثقيفية ونشرات إرشادية، إضافة إلى حضور القابلة القانونية لأربعة أيام لتقديم الاستشارات، مع إمكانية حجز مواعيد للفحص والتصوير الصوتي عند الحاجة. كما أتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم حتّى نهاية كانون الأول 2025.

وفي مركز النبي شيث الصحي، تم الإعلان عن انطلاق الحملة بالتعاون مع اتحاد بلديات شرق بعلبك، بحضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، ورئيس الاتحاد المهندس علي شكر، وعدد من الأطباء والفعاليات الصحية والاجتماعية. وأكد الوزير ناصر الدين خلال كلمته على أهمية التوعية المبكرة، مثمنًا جهود العاملين الصحيين والممرضين، ومشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات الوطنية التي تحفظ صحة المواطن وتخفف الأعباء عنه.

كما نظم مركز الكرك الصحي بالتعاون مع الهيئات النسائية في شعبة حزرتا ورشة توعوية حول سرطان الثدي وعنق الرحم قدّمتها القابلة القانونية تالا السيد، بمشاركة 35 سيدة، تخللها شرح تفصيلي للحملة وللحسومات الطبية، وتوزيع هدايا رمزية للمشاركات. وفي المركز نفسه، أقيم احتفال تكريمي لموظفيه بمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)، حيث ألقيت كلمات استحضرت القيم الزينبية في العطاء والتضحية، وجرى تقديم هدايا تقديرية للممرضين والممرضات العاملين في الميدان الصحي.

وفي مركز النبيّ عثمان الصحي، أحيا العاملون المناسبة بورشة تثقيفية ألقاها فضيلة الشيخ نبيل أمهز، تحدث فيها عن القيم الإنسانية في سيرة السيدة زينب (ع) ودورها في ترسيخ الصبر والجهاد والعفة كقواعد للعمل الإنساني، واختتم اللقاء بتوزيع هدايا رمزية للممرضين والممرضات.

كما شهدت المناسبة في مستشفى البتول (ع) - الهرمل نشاطًا تكريميًا برعاية وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين، حيث تم تكريم ثلة من الممرضات اللواتي قدّمن تضحيات خلال العدوان "الإسرائيلي" على لبنان. أُلقيت كلمات لكلٍّ من الحاجة قطّان باسم الهيئات النسائية، والنائب الدكتور علي المقداد، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية، وختامًا كلمة الوزير ناصر الدين الذي أشاد بتضحيات الجسم التمريضي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها التطويرية والإنسانية. وتخلّل اللقاء توزيع هدايا تقديرية للمكرمات والتقاط صور تذكارية، تلاه بوفيه صباحي على شرف الحاضرين.

كما قام وفد من ممرضات مستشفى البتول (ع) بزيارة مرقد سيد شهداء الأمة (رض)، في بادرة رمزية لتكريم الشهداء واستلهام القيم الزينبية في مسيرة العطاء الإنساني.

وإلى جانب ذلك، وضمن جهود الهيئة الصحية الإسلامية في تدريب وتأهيل الكادر التطوعي، نفذت دائرة الأنشطة والإعلام - قسم التطوع بالتعاون مع دائرة البرامج والإرشاد دورة إسعافات أولية (مستوى أول) في محيط مركز فرج بلوق، شملت محاور نظرية وعملية حول المبادئ الأساسية للإسعاف، الإنعاش القلبي الرئوي، التعامل مع النزيف والكسور والحروق وحالات التسمم، واستفادت منها 18 متطوعة.

تؤكد الهيئة الصحية الإسلامية من خلال هذه الأنشطة المتنوعة التزامها بالرسالة الصحية والإنسانية والتربوية، وتكريسها لثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، مستلهمةً من سيرة السيدة زينب (ع) معنى الثبات والعطاء في سبيل الإنسان والوطن.

الكلمات المفتاحية