عُقد في فندق "هيلتون الحبتور"–سن الفيل، اجتماعٌ تنسيقي بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جهة، ووفدٍ من ضباط وزارة الداخلية السورية من جهة أخرى، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات الأمنية التي تهم البلدين.

حضر الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية العميد طوني منصور، فيما شارك عن الجانب السوري اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية.

اللواء شقير: اجتماع ضروري لحفظ أمن البلدين

وألقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير كلمة رحّب فيها بالوفد السوري وبالحضور، مؤكدًا أنّ هذا الاجتماع "يُعدّ من الاجتماعات المهمة والضرورية للتنسيق بين البلدين، خاصة وأن الشعبين اللبناني والسوري تجمعهما صلات تاريخية وعائلية متينة".

وأوضح اللواء شقير أنّ الاجتماع "يأتي بناءً على تعليمات فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، لبحث مواضيع تهمّ وزارة الداخلية اللبنانية والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الجانب السوري، في مجالات مكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والهجرة، وإدارة المعلومات".

وأضاف: "بعد هذه اللقاءات، سيكون لدينا ورقة عمل مشتركة للتعاون بين الدولتين على مستوى المؤسسات، بهدف حفظ أمن البلدين واستقرارهما".

اللواء طحان: التنسيق الأمني يصبّ في مصلحة الشعبين

من جانبه، أعرب اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية، عن شكره للواء شقير على حسن الاستضافة، مؤكدًا أنّ"الزيارة تأتي استكمالًا للقاءات التي عُقدت في المملكة العربية السعودية بين وزراء الدولتين في مجالات عدة، وخصوصًا الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، برعاية الرئيسين عون والشرع، وتوجيهات القيادتين في البلدين".

وأضاف طحان أنّ "أي مشكلة أمنية تصيب أحد البلدين ستؤثر حتمًا على الآخر، ونحن اليوم نتابع هذه اللقاءات من خلال وفدٍ مختصّ لمعالجة القضايا المشتركة وتحقيق أفضل مستويات التنسيق بما يصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين".

بدوره، شدّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله على أهمية استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه تعزيز الأمن المشترك بين لبنان وسوريا".

