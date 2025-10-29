أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنها جمعت أدلة كافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضح عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة، كريس سيدوتي أن التحقيق الذي أجرته اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة استمر على مدى عامين، واستند إلى أدلة جمعتها اللجنة بشكل مباشر، شملت أكثر من 16 ألف بند من المواد الموثقة، بينها صور ومقاطع فيديو تمّ التحقق من صحتها وربطها بشهادات شهود عيان وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.

وأشار سيدوتي إلى أن اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/مايو 2021، واصلت عملها بالمنهج ذاته الذي اعتمدته منذ تأسيسها، من خلال الاستماع إلى الشهود والضحايا، واستخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل تحليل الأدلة الرقمية لتوثيق الانتهاكات.

وبيّن سيدوتي أن مهمّة اللجنة لا تقتصر على توصيف الجرائم، بل تشمل أيضًا تحديد المسؤوليات، مؤكدًا أن اللجنة تمكّنت من تحديد وحدات عسكرية "إسرائيلية" مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة، كما حددت في بعض الحالات قادة ومسؤولين في الحكومة والجيش "الإسرائيلي" أصدروا أوامر مباشرة بارتكاب تلك الجرائم.

وفي السياق، ذكر سيدوتي أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة.

وأكد المتحدث أن تقارير اللجنة ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُنشر بشكل علني، نافيًا وجود تقارير خاصة غير متاحة للجمهور.

وأضاف بأن الانتقادات الموجهة لعمل اللجنة تقتصر على الحكومة "الإسرائيلية" والولايات المتحدة، بينما تحظى تقارير اللجنة بقبول واسع على المستوى الدولي.

وبحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى 68,643 شهيدًا و170,655 مصابًا، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي وثقتها اللجنة ضمن ملفاتها.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 104 شهداء منهم 46 طفلًا، و20 امرأة، ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الواسع الذي شنته قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، إضافة إلى 253 إصابة منهم 78 طفلًا و84 امرأة.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري ارتفع عدد الشهداء إلى 211 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 597، في حين بلغ إجمالي الانتشالات 482 شهيدًا.





