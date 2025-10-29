خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
إيران

إيران: الغارات الصهيونية على قطاع غزة تكشف نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية 
إيران

إيران: الغارات الصهيونية على قطاع غزة تكشف نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية 

2025-10-29 19:56
103

أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الغارات الجوية الواسعة التي شنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، مواصلًا بذلك خرقه لاتفاق شرم الشيخ القاضي بوقف إطلاق النار في القطاع.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، إلى أن الغارات الصهيونية الواسعة، استهدفت خيام اللاجئين الفلسطينيين ومنازلهم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء.

وأشار بقائي إلى تاريخ الكيان الصهيوني الحافل بالانتهاكات الصارخة لجميع القواعد والأعراف القانونية والأخلاقية، وقال في تصريح له اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025/ : "إن هجمات الكيان الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية على شعب غزة الأعزل، والتي تتم بأوامر مباشرة من رئيس وزراء الكيان وفي انتهاك واضح لتفاهم وقف إطلاق النار، هي علامة أخرى على نية الكيان المحددة لمواصلة عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وهذا الوضع يضاعف مسؤولية جميع الحكومات، وفقًا لـ"اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، لوقف جرائم الكيان ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم".

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين المحتلة في ضوء الدعم الأميركي الشامل للكيان الصهيوني المجرم، مؤكدًا على "المسؤولية الخاصة لضامني وقف إطلاق النار لكبح جماح الكيان الصهيوني للحرب والإبادة الجماعية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان لها اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت 104 شهداء منهم 46 طفلًا، و20 امرأة، ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الواسع الذي شنته قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، إضافة إلى 253 إصابة منهم 78 طفلًا و84 امرأة.
 

فلسطين المحتلة الجمهورية الاسلامية في إيران قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
