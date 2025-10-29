أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني وحيد يزدانيان، عن نجاح اختبارات قمر "ناهيد" الصناعي، وأن البلاد دخلت المرحلة العملية لتطوير الانترنت المحلي عبر الأقمار الصناعية والمرتبط بالشبكة العالمية.

وقال يزدانيان، في معرض حديثه عن التطورات الإيرانية الأخيرة في مجال الاتّصالات عبر الأقمار الصناعية: "لدينا البنية التحتية اللازمة لتحقيق الانترنت المحلي عبر الأقمار الصناعية. ولقد أتاح لنا قمر "ناهيد" الصناعي إمكانية تبادل البيانات، ولحسن الحظ، تكللت الاختبارات التي أُجريت عليه بالنجاح".

وأضاف: "باستخدام قمر "ناهيد" الصناعي، تمّ توفير إمكانية تبادل البيانات في نطاق Ku، والخبر السار الذي أعلنه وزير الاتّصالات هو أننا تمكّنا من إنشاء محطة هاتفية في هذا النطاق. وهذا يُشير إلى أنه الآن أصبح من الممكن عمليًّا استغلال هذه القدرات".

وتابع يزدانيان قائلًا: "بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن قمرًا صناعيًا واحدًا لا يكفي وحده لتلبية احتياجات البلاد في مجال الاتّصالات عبر الأقمار الصناعية. ولإنشاء بنية تحتية مستقرة وموثوقة، من الضروري وضع نظام من الأقمار الصناعية في المدار لتوفير تغطية واتّصال مستمرين".

وأعلن "يزدانيان" عن استمرار عملية تطوير هذا المشروع، قائلًا: "إن شاء الله، سيتم إطلاق النموذج الثاني من قمر "ناهيد 2" الصناعي بحلول نهاية الخريف. كما نخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية للوصول إلى نظام حقيقي. لن نتوقف عن هذا المسار؛ فنحن نحرز تقدما مستمرا في كلّ من بناء وتوريد الأقمار الصناعية".

وأشار يزدانيان إلى الأفق الزمني لاتّصال إيران بشبكة الانترنت العالمية عبر الأقمار الصناعية قائلًا: "من الصعب التنبؤ بالموعد الدقيق، ولكن مع التوجّه الحالي، من المتوقع أن نتمكّن من الاتّصال الكامل بالشبكة العالمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".

وتمّ إطلاق قمر "ناهيد 2" الصناعي للأبحاث والاتّصالات الإيراني إلى الفضاء، صباح الجمعة 25 تموز/يوليو 2025م باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، بناء على طلب منظمة الفضاء الإيرانية وبالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني.



