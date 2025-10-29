خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي منظمة التعاون الإسلامي تدعو السودانيين الى وقف دائم لإطلاق النار

إيران

إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر
إيران

إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر "ناهيد" الصناعي

2025-10-29 20:06
89

أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الإيراني وحيد يزدانيان، عن نجاح اختبارات قمر "ناهيد" الصناعي، وأن البلاد دخلت المرحلة العملية لتطوير الانترنت المحلي عبر الأقمار الصناعية والمرتبط بالشبكة العالمية.

وقال يزدانيان، في معرض حديثه عن التطورات الإيرانية الأخيرة في مجال الاتّصالات عبر الأقمار الصناعية: "لدينا البنية التحتية اللازمة لتحقيق الانترنت المحلي عبر الأقمار الصناعية. ولقد أتاح لنا قمر "ناهيد" الصناعي إمكانية تبادل البيانات، ولحسن الحظ، تكللت الاختبارات التي أُجريت عليه بالنجاح".

وأضاف: "باستخدام قمر "ناهيد" الصناعي، تمّ توفير إمكانية تبادل البيانات في نطاق Ku، والخبر السار الذي أعلنه وزير الاتّصالات هو أننا تمكّنا من إنشاء محطة هاتفية في هذا النطاق. وهذا يُشير إلى أنه الآن أصبح من الممكن عمليًّا استغلال هذه القدرات".

وتابع يزدانيان قائلًا: "بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن قمرًا صناعيًا واحدًا لا يكفي وحده لتلبية احتياجات البلاد في مجال الاتّصالات عبر الأقمار الصناعية. ولإنشاء بنية تحتية مستقرة وموثوقة، من الضروري وضع نظام من الأقمار الصناعية في المدار لتوفير تغطية واتّصال مستمرين".

وأعلن "يزدانيان" عن استمرار عملية تطوير هذا المشروع، قائلًا: "إن شاء الله، سيتم إطلاق النموذج الثاني من قمر "ناهيد 2" الصناعي بحلول نهاية الخريف. كما نخطط لزيادة عدد الأقمار الصناعية للوصول إلى نظام حقيقي. لن نتوقف عن هذا المسار؛ فنحن نحرز تقدما مستمرا في كلّ من بناء وتوريد الأقمار الصناعية".

وأشار يزدانيان إلى الأفق الزمني لاتّصال إيران بشبكة الانترنت العالمية عبر الأقمار الصناعية قائلًا: "من الصعب التنبؤ بالموعد الدقيق، ولكن مع التوجّه الحالي، من المتوقع أن نتمكّن من الاتّصال الكامل بالشبكة العالمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".

وتمّ إطلاق قمر "ناهيد 2" الصناعي للأبحاث والاتّصالات الإيراني إلى الفضاء، صباح الجمعة 25 تموز/يوليو 2025م باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، بناء على طلب منظمة الفضاء الإيرانية وبالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الإيراني.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الفضاء تكنولوجيا الاقمار الصناعية
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر
إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر "ناهيد" الصناعي
إيران منذ 4 ساعات
إيران: الغارات الصهيونية على قطاع غزة تكشف نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية 
إيران: الغارات الصهيونية على قطاع غزة تكشف نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية 
إيران منذ 4 ساعات
الصحف الإيرانية تسلّط الضوء على موقع إيران الإقليمي وقدراتها الداخلية
الصحف الإيرانية تسلّط الضوء على موقع إيران الإقليمي وقدراتها الداخلية
إيران منذ 15 ساعة
سفير إيران في الأمم المتحدة: لرفع العقوبات الأميركية والحصار عن كوبا فورًا وبلا شروط
سفير إيران في الأمم المتحدة: لرفع العقوبات الأميركية والحصار عن كوبا فورًا وبلا شروط
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
ابتكار صيني يوظف الذكاء الاصطناعي في فك أسرار الطفرات الجينية
ابتكار صيني يوظف الذكاء الاصطناعي في فك أسرار الطفرات الجينية
تكنولوجيا منذ ساعتين
إيران رائدة طب القلب والأورام في غرب آسيا
إيران رائدة طب القلب والأورام في غرب آسيا
منوعات منذ 3 ساعات
إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر
إيران تعلن نجاح الاختبارات المدارية لقمر "ناهيد" الصناعي
إيران منذ 4 ساعات
إيران: الغارات الصهيونية على قطاع غزة تكشف نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية 
إيران: الغارات الصهيونية على قطاع غزة تكشف نيته الاستمرار في الإبادة الجماعية 
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة