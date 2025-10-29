أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إصدار وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس قرارًا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يُعَدّ انتهاكًا صارخًا لحقٍّ أساسي من حقوق الأسرى التي تكفلها القوانين الدولية.

وأشارت الحركة في بيانٍ لها إلى أن هذا القرار يأتي في سياقٍ ممنهج من الجرائم والانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى داخل المعتقلات، وتشمل القتل، والتعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، وإخفاء المعلومات عن أوضاعهم.

وختمت حماس بالتشديد على أن الاحتلال يتحمّل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى وسلامتهم، داعيةً المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمّل واجباتها القانونية والإنسانية والتحرّك الفوري لوضع حدٍّ لهذه الممارسات الإجرامية.

