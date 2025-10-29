توقع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، الأربعاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، انتهاء الحرب في أوكرانيا خلال عام من الآن.

وأضاف دميترييف: "نحن على يقين من أننا نسير على طريق السلام، وبوصفنا من صناع السلام، علينا أن نحققه".

تصريحات دميترييف جاءت بعيد اجتماعاته مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطلع هذا الأسبوع، حيث زار الولايات المتحدة في أعقاب الإعلان عن تأجيل قمة بين ترامب وبوتين في بودابست.

على صعيد آخر، أشاد دميترييف بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، أكبر حائزي الموارد الطبيعية في العالم، مؤكدًا أن هذا التعاون من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمانًا.

وتابع: "ينصب تركيز الناس حاليًّا على الصراع الإقليمي الدائر حول روسيا، لكننا لا نريد أن يتفاقم إلى صراع أكبر.. ولتحقيق ذلك، علينا أن نبذل جهدًا أفضل مما بذلناه سابقًا، لا أن نزيد الأمور سوءًا".

يُشار إلى أنّ دميترييف يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قال دميترييف إن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من "حل دبلوماسي" لإنهاء الحرب.

الكلمات المفتاحية