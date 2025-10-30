خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

شهيدٌ في بليدا الجنوبية خلال توغّل لقوات الاحتلال
لبنان

شهيدٌ في بليدا الجنوبية خلال توغّل لقوات الاحتلال "الإسرائيلي"

2025-10-30 06:52
قوات الاحتلال تتوغّل في بلدة بليدا الجنوبية وتقتل موظفًا في مبنى البلدية قبل انسحابها
125

توغّلت قوة "إسرائيلية" مؤلفة من عدد من الجيبات العسكرية، فجر الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان، ودخلت إلى مبنى البلدية الموقّت وسط البلدة.

ورافقت عملية التوغّل طائرات مسيّرة "إسرائيلية" حلّقت فوق البلدة، فيما سُمع إطلاق نار أثناء اقتحام مبنى البلدية. وأشارت بلدية بليدا إلى أن أحد موظفيها، إبراهيم سلامة، الذي كان يبيت داخل المبنى، استُشهد برصاص قوات الاحتلال خلال العملية، بعد أن كان مصيره مجهولًا منذ بدء التوغّل.

في المقابل، استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة المقابلة لتواجد قوات الاحتلال، واستدعى الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة.

وبعد نحو ساعتين من احتلال مبنى البلدية، انسحبت قوات الاحتلال من المكان، لتوجّه لاحقًا إنذارًا عبر قوات "اليونيفيل" طالبت فيه بإخلاء مبنى البلدية بعد دخول الجيش اللبناني والأهالي إليه.

ويأتي هذا التوغّل في سياق الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكرّرة للسيادة اللبنانية، التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في خرقٍ متواصلٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان بليدا الجنوب نواف سلام
