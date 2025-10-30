خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شي جين بينغ يعلن التوصل إلى توافق مع واشنطن.. وترامب يؤكد: العلاقات ستكون رائعة
2025-10-30 08:14
تفاهم اقتصادي جديد بين الصين والولايات المتحدة بعد لقاء شي وترامب في كوريا الجنوبية
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، التوصل إلى توافق أساسي مع الولايات المتحدة بشأن معالجة النزاعات التجارية الرئيسية، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

وقال شي إن "المجموعتين التجاريتين والاقتصاديتين في البلدين توصلتا إلى إجماع أساسي حول القضايا التي تهم الجانبين، وحققتا تقدمًا مشجعًا"، مشيرًا إلى أن الصين والولايات المتحدة "يمكنهما مساعدة بعضهما البعض لتحقيق النجاح والازدهار المشترك".

وأضاف الرئيس الصيني أن "الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"، مؤكدًا أن "تطور الصين لا يتعارض مع رؤية الرئيس الأميركي لجعل أميركا عظيمة مجددًا، بل يمكن للطرفين تحقيق مكاسب متبادلة وازدهار مشترك".

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بأنه "ناجح للغاية"، قائلًا: "يشرفني أن ألتقي بصديقي العزيز الرئيس شي جين بينغ، وقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا، وسنواصل التفاهم حول المزيد. الرئيس شي قائد عظيم لبلد عظيم، وأعتقد أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستكون رائعة وطويلة الأمد".

وبحسب التلفزيون الصيني، استمرت المحادثات بين الزعيمين ساعة وأربعين دقيقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون التفاهمات التي جرى التوصل إليها.
ويُعد هذا اللقاء الأول بين ترامب وشي منذ اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية عام 2019.

