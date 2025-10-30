صدر عن بلدية بليدا البيان الآتي:

استنكارًا للاعتداء السافر على السيادة والكرامة الوطنية، وللجريمة النكراء التي ارتكبها العدوّ "الإسرائيلي" في بلدة بليدا،

واحتجاجًا على غياب الدولة اللبنانية وتقاعسها عن حماية الأرض والشعب،

وتأكيدًا على تقاعس قوات "اليونيفيل" ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار عن أداء دورهم،

تدعو بلدية بليدا الوسائل الإعلامية لتغطية الوقفة الاستنكارية التي تنظمها أمام مبنى البلدية،

اليوم الخميس 30 تشرين الأول 2025 الساعة 10:30 صباحًا.

