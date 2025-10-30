استنكر رئيس بلدية بليدا الحاج حسان حجازي بأشدّ العبارات الإجرام السافر الذي ارتكبه العدو، خلال عملية توغّلٍ عدوانية، نفذها فجر اليوم في البلدة، والتي أسفرت عن استشهاد أحد موظفي البلدية في أثناء تأديته لواجبه المهني.

في حديثه لموقع العهد، أكد رئيس البلدية أنّ استهداف موظفي البلدية هو اعتداء على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية المدنية برمتها. وعبّر رئيس البلدية عن أسفه الشديد لعدم تواصل أي جهة رسمية من الدولة مع البلدية عقب العدوان، سواء بالحضور أو حتى باتصال هاتفي، قائلًا: "من المؤسف أن نُترك وحدنا في مواجهة هذا العدوان، وكأن الأمر لا يعني الدولة".

وشدد على أن هذه الجرائم لن تثني البلدية عن مواصلة أداء رسالتها الإنسانية والخدمية، وأن دماء الشهيد ستكون دافعًا للمزيد من الصمود والعمل.

وختم بالتأكيد أنّ بليدا ستبقى متمسكة بحقها في الحياة والكرامة، وأنّ العدوان لن يزيد أهلها إلا إصرارًا على الثبات والبقاء على أرضهم.

