أدان رئيس الحكومة نواف سلام التوغل "الإسرائيلي" في بلدة بليدا والاستهداف المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، مؤكدًا أنَّه اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

وقدم سلام التعازي الحارّة إلى عائلة الشهيد إبراهيم سلامة الذي اغتيل أثناء قيامه بواجبه، معربًا عن تضامنه "مع أهلنا في الجنوب والقرى الأمامية الذين يدفعون يوميًا ثمن تمسّكهم بأرضهم وحقّهم في العيش بأمانٍ وكرامة تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها".

وأضاف رئيس الحكومة: "نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات المتكرّرة وتنفيذ الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من أراضينا".

الكلمات المفتاحية