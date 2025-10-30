استنكر "تجمع بلدات الجنوب"، في بيان، "استباحة العدوّ "الإسرائيلي" للأراضي اللبنانية ودخوله إلى نطاق بلدية بليدا، في انتهاكٍ صارخٍ وخطيرٍ بحق المواطنين المدنيين والمنشآت البلدية المدنية، وهو عمل عدواني يشكّل خرقًا فاضحًا للأعراف والمواثيق الدولية" كلها.

ورأى أنّ: "البلديات، بصفتها الإدارة المحلية التي تعمل لخدمة الناس وتأمين صمودهم، تعتبر أنّ هذا الاعتداء المباشر على بلدية بليدا هو تعدٍّ على كلّ بلديات الجنوب وعلى دورها الوطني والإنساني في رعاية شؤون المواطنين". وأكد أنّ: "هذه الممارسات العدوانية لن تُثنينا عن أداء واجبنا في خدمة أهلنا والدفاع عن حقهم في الأمان والحياة الكريمة، وسنواصل عملنا في سبيل تثبيتهم في أرضهم مهما اشتدت التهديدات والتحديات".

ودعا: "الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، وكذلك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذا الاعتداء الخطير واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب اللبناني". كما دعا: "البلديات على امتداد الوطن إلى وقفة تضامنية مع بلدية بليدا، الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الجمعة أمام محافظة النبطية".

الكلمات المفتاحية