خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بلدية برج قلاوية: العدوان على بلدية بليدا جريمة موصوفة بحق المدنيين والمؤسسات العامة

لبنان

بلدية ميس الجبل: جريمة قتل الموظف في بليدا تستلزم ردًا حازمًا من الدولة
لبنان

بلدية ميس الجبل: جريمة قتل الموظف في بليدا تستلزم ردًا حازمًا من الدولة

2025-10-30 10:05
35

أصدرت بلدية ميس الجبل بيانًا جاء فيه: "بأشد عبارات الإدانة تستنكر وتدين بلدية ميس الجبل الاعتداء الإجرامي الجبان الذي أقترفه العدوّ "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، من خلال توغله داخل أحياء بلدة بليدا وقيامه بقتل وإعدام الموظف البلدي والمواطن اللبناني والعامل الجنوبي؛ الشهيد المظلوم إبراهيم سلامة خلال مبيته داخل مبنى البلدية. وتابع البيان: "إننا باسم بلدية وأهالي مدينة ميس الجبل، نعبّر عن صدق تضامننا مع بلدية وأهالي بلدة بليدا الأعزاء، ونتقدّم إليهم بأحر التعازي وأصدق المواساة سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم".

وختم: "إن هذه الاعتداءات المتكرّرة على سيادة الوطن وأراضيه وشعبه الصامد، تستلزم ردًا حازمًا وجديًا من الدولة والحكومة اللبنانية، فالاستنكار وحده لم يعد مفيدًا ولا يُجدي ما لم تتبعه إجراءات جدية تضع حدًا لغطرسة العدوّ وإجرامه الوحشي متفلتا…".

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان بليدا الجنوب ميس الجبل نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
بلدية حارة حريك تُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: جريمة حرب مكتملة الأركان 
بلدية حارة حريك تُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: جريمة حرب مكتملة الأركان 
لبنان منذ 5 دقائق
اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: خرق لكل القوانين
اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: خرق لكل القوانين
لبنان منذ 15 دقيقة
وزير الداخلية يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان
وزير الداخلية يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان
لبنان منذ 16 دقيقة
بلدية برج قلاوية: العدوان على بلدية بليدا جريمة موصوفة بحق المدنيين والمؤسسات العامة
بلدية برج قلاوية: العدوان على بلدية بليدا جريمة موصوفة بحق المدنيين والمؤسسات العامة
لبنان منذ 22 دقيقة
مقالات مرتبطة
حمادة يستنكر عبر
حمادة يستنكر عبر "العهد" الاعتداء على بليدا: الأداء اللبناني ساهم في تمادي العدو
خاص العهد منذ 4 دقائق
بلدية حارة حريك تُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: جريمة حرب مكتملة الأركان 
بلدية حارة حريك تُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: جريمة حرب مكتملة الأركان 
لبنان منذ 5 دقائق
هاشم لـ
هاشم لـ "العهد": العدوان الغاشم على بلدة بليدا تصعيد خطير في وتيرة الاعتداءات
خاص العهد منذ 8 دقائق
اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: خرق لكل القوانين
اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: خرق لكل القوانين
لبنان منذ 15 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة