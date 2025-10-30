أصدرت بلدية ميس الجبل بيانًا جاء فيه: "بأشد عبارات الإدانة تستنكر وتدين بلدية ميس الجبل الاعتداء الإجرامي الجبان الذي أقترفه العدوّ "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، من خلال توغله داخل أحياء بلدة بليدا وقيامه بقتل وإعدام الموظف البلدي والمواطن اللبناني والعامل الجنوبي؛ الشهيد المظلوم إبراهيم سلامة خلال مبيته داخل مبنى البلدية. وتابع البيان: "إننا باسم بلدية وأهالي مدينة ميس الجبل، نعبّر عن صدق تضامننا مع بلدية وأهالي بلدة بليدا الأعزاء، ونتقدّم إليهم بأحر التعازي وأصدق المواساة سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم".

وختم: "إن هذه الاعتداءات المتكرّرة على سيادة الوطن وأراضيه وشعبه الصامد، تستلزم ردًا حازمًا وجديًا من الدولة والحكومة اللبنانية، فالاستنكار وحده لم يعد مفيدًا ولا يُجدي ما لم تتبعه إجراءات جدية تضع حدًا لغطرسة العدوّ وإجرامه الوحشي متفلتا…".

الكلمات المفتاحية