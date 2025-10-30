خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بلدية برج قلاوية: العدوان على بلدية بليدا جريمة موصوفة بحق المدنيين والمؤسسات العامة
بلدية برج قلاوية: العدوان على بلدية بليدا جريمة موصوفة بحق المدنيين والمؤسسات العامة

2025-10-30 10:14
استنكرت بلدية برج قلاوية، في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، "العدوان "الإسرائيلي" الغاشم الذي استهدف فجر اليوم بلدية بليدا، وأدّى إلى استشهاد أحد موظفيها في أثناء تأديته واجبه البلدي والإنساني في خدمة أبناء بلدته". وأوضحت البلدية أنّ هذا الاعتداء الجبان على مؤسسة بلدية مدنية يشكّل انتهاكًا صارخًا لكلّ القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد مرّةً أخرى أنّ العدوّ "الإسرائيلي" لا يفرّق بين مدنيٍّ وعسكريٍّ، ولا يتورّع عن استهداف كلّ من يسهم في تعزيز صمود الناس وخدمتهم.

وقدّمت بلدية برج قلاوية أحرّ التعازي إلى بلدية بليدا وإلى ذوي الشهيد، معربةً عن تضامنها الكامل مع أهل البلدة الصامدة ومجلسها البلدي، وداعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء الجرائم المتكرّرة بحق المدنيين والمؤسسات العامة في الجنوب اللبناني.

وختم البيان بالقول: "رحم الله الشهيد البطل، وحمى الله أهلنا وبلداتنا من غدر العدوان، والنصر للمقاومة ولشعبنا الصامد".

