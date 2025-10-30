خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وزير الداخلية يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان
لبنان

وزير الداخلية يُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان

2025-10-30 10:20
35

شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان: "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" بحق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية في أثناء تأديته لواجبه ما أدى إلى استشهاده"، وبرأيه أن: "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وشدَّد الحجار على: "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة"، مؤكدًا وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق/ والذين يواصلون عملهم على الرغم من المخاطر والظروف الصعبة كلها.

لبنان الكيان الصهيوني بليدا وزارة الداخلية البلديات أحمد الحجار
