شجب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان: "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" بحق موظف بلدية بليدا ابراهيم سلامة، بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية في أثناء تأديته لواجبه ما أدى إلى استشهاده"، وبرأيه أن: "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".

وشدَّد الحجار على: "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة"، مؤكدًا وقوف الوزارة إلى جانب أهالي بليدا والبلديات والموظفين في مختلف المناطق/ والذين يواصلون عملهم على الرغم من المخاطر والظروف الصعبة كلها.

