أدان اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان بأشد العبارات الجريمة الصهيونية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، خلال توغّلها العدواني داخل بلدة بليدا الحدودية واقتحامها مبنى البلدية وإعدامها الميداني لموظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة في أثناء نومه في خرقٍ فاضحٍ لكل القوانين الدولية والإنسانية ولقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

وأكَّد الاتحاد أنَّ هذه الجريمة الجديدة تأتي تأكيدًا على عقلية الاحتلال الإجرامية، والذي لا يتورّع عن استهداف المدنيين ومؤسسات الدولة اللبنانية في ظل صمتٍ دوليٍّ مريبٍ يشجّع "إسرائيل" على المضي في اعتداءاتها اليومية بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني؛ على حدٍ سواء.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع بلدة بليدا وأهلها الصامدين ولبنان الشقيق، مشددًا على أنَّ ما جرى هو عمل إرهابي سافر يستوجب تحرّكًا عاجلًا من الأمم المتحدة وقوات "اليونيفيل" والجهات المعنية كلها، لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المتكررة ومحاسبة العدو على جرائمه.

كما توجّه اتحاد نقابات عمال فلسطين بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيد البطل إبراهيم سلامة، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يحفظ لبنان وشعبه من غدر الاحتلال وعدوانه المتواصل.

