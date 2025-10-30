خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي حمادة يستنكر عبر "العهد" الاعتداء على بليدا: الأداء اللبناني ساهم في تمادي العدو

لبنان

بلدية حارة حريك تُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: جريمة حرب مكتملة الأركان 
لبنان

بلدية حارة حريك تُدين اغتيال العدو للشهيد سلامة: جريمة حرب مكتملة الأركان 

2025-10-30 10:31
74

أدانت بلدية حارة حريك الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، حين توغلت قوة صهيونية إلى داخل بلدة بليدا وقتحمت مبنى البلدية وأعدمت الموظف الأعزل الشهيد إبراهيم سلامة في أثناء نومه  داخل المبنى.

وأكَّدت أنَّ هذا الفعل الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، ويعدُّ جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سجلّ هذا العدو المجرم في الاعتداء على أبناء الشعب اللبناني. وشدَّدت على أنَّ استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية العامة لن يزيد اللبنانيين إلا تمسكًا بحقهم بالدفاع عن أرضهم وسيادتهم وكرامتهم، ولن يفلح هذا العدو في كسر إرادتهم أو إخضاعهم.

ودعت الدولة اللبنانية ومؤسساتها إلى القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين والدفاع عن السيادة الوطنية، بكل حزم ومسؤولية، وإلى متابعة ملف هذه الجريمة النكراء في المؤسسات الدولية ورفع الشكاوى القانونية والمطالبة بمحاسبة العدو أمام المحافل الدولية.

كما طالبت الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم، بتحمّل واجباتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف اعتداءاته المتكررة ومحاسبته على هذه الجريمة الوحشية حفاظًا على ما تبقى من مبادئ العدالة الدولية وحماية المدنيين.

هذا؛ وتقدمت البلدية: "بأحر التعازي والمواساة الى أهل الشهيد المظلوم إبراهيم سلامة وإلى بلدة بليدا وأهلها الصابرين، سائلين الله الرحمة والرفعة للشهيد وسلامة ولأرضنا وأهلنا".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بليدا حارة حريك
إقرأ المزيد
المزيد
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ دقيقة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 13 دقيقة
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
لبنان منذ 27 دقيقة
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
لبنان منذ 38 دقيقة
مقالات مرتبطة
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ دقيقة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 13 دقيقة
دراسة
دراسة "إسرائيلية": جنود الاحتياط المصابون بصدمات يواجهون صعوبة بالعودة للعمل
عين على العدو منذ 26 دقيقة
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
لبنان منذ 27 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة