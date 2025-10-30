استنكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة العدوان الذي استهدف بلدة بليدا، معتبرًا أنه يأتي في إطار محاولات العدو لفرض سيطرته الكاملة تحت عنوان كاذب: "ترميم البنى التحتية".

ووضع حمادة هذا الاعتداء برسم الحكومة والدولة ولجنة "الميكانيزم"، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تقوم بأي دور فعلي، وهي عداد فقط من دون أي موقف.

وإذ أشار حمادة إلى أن الأداء اللبناني ساهم في تمادي العدو، شدد على أن هناك شماعة سوف يعلق العدو عليها كل استهدافاته ويتوسع أكثر.

