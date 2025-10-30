خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل تدين العدوان
لبنان

نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل تدين العدوان "الإسرائيلي" على بليدا

2025-10-30 10:40
نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل تدين العدوان "الإسرائيلي" على بليدا واغتيال الشهيد سلامة
79

أصدرت نقابة عمال ومستخدمي وموظفي بلديات بعلبك الهرمل بيانًا شديد اللهجة تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" على بلدية بليدا واغتيال الموظف الشهيد إبراهيم سلامة.

وأكدت النقابة في بيانها أنّ "الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوة "إسرائيلية" غادرة بحق زميلنا الشهيد إبراهيم سلامة، الموظف في بلدية بليدا، لا تستهدف شخصًا بعينه، بل هي اعتداء على كل موظف بلدي، وعلى كل من يحمل هم خدمة أهله ووطنه رغم الحرمان والإهمال وانعدام الحقوق".

وأضاف البيان: "ما كفانا غياب الرواتب وفقدان الضمان والاستشفاء، حتى جاء القتل ليكمل مأساة العامل البلدي في هذا الوطن المنهك".

وتقدمت النقابة بـ"أحر التعازي القلبية من عائلة الشهيد ومن زملائنا في بلدية بليدا"، داعية الدولة اللبنانية والمنظمات الدولية إلى "تحمّل مسؤولياتها أمام هذا العدوان السافر على المدنيين والعاملين في القطاع العام".

واختتم البيان قائلاً: "رحم الله الشهيد إبراهيم سلامة وأسكنه فسيح جناته، وجعل دمه أمانة في أعناقنا جميعًا حتى لا تموت العدالة ولا تُدفن الكرامة".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان بعلبك بليدا الهرمل الجنوب
