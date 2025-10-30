خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس عون يطلب من هيكل تصدي الجيش لأي توغل
لبنان

الرئيس عون يطلب من هيكل تصدي الجيش لأي توغل "إسرائيلي" في الأراضي الجنوبية

2025-10-30 11:05
الرئيس عون: على لجنة "الميكانيزم" ألا تكتفي بتسجيل الوقائع
طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباح اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025) في قصر بعبدا تصدي الجيش لأي توغل "إسرائيلي" في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وأطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل "الإسرائيلي" الذي حصل ليل أمس في بلدة بليدا واستشهاد أحد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني.

ورأى الرئيس عون أن هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات "الإسرائيلية" العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" التي يفترض أن لا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على "إسرائيل" ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

