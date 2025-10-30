طلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل صباح اليوم الخميس (30 تشرين الأول 2025) في قصر بعبدا تصدي الجيش لأي توغل "إسرائيلي" في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن الأراضي اللبنانية وسلامة المواطنين.

وأطلع العماد هيكل رئيس الجمهورية على تفاصيل التوغل "الإسرائيلي" الذي حصل ليل أمس في بلدة بليدا واستشهاد أحد العاملين في البلدية إبراهيم سلامة خلال قيامه بواجبه المهني.

ورأى الرئيس عون أن هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات "الإسرائيلية" العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" التي يفترض أن لا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على "إسرائيل" ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق تشرين الثاني الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

