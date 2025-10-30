عبّرت بلدية يارون عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء "الإسرائيلي" الغاشم الذي استهدف بلدية بليدا، في انتهاكٍ فاضحٍ للسيادة اللبنانية وللقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمنشآت العامة.

وأكَّدت أنَّ هذا العدوان الذي طال مبنى البلدية وارتكابها جريمة اعدام بحق موظف البلدية الشهيد إبراهيم سلامة، يُشكّل اعتداءً مباشرًا على كل بلديات الجنوب ودورها الوطني والإنساني في خدمة الناس وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال والعدوان.

وشدَّدت بلدية يارون على أنَّ: "هذه الممارسات العدوانية لن تثنينا عن أداء واجبنا في رعاية شؤون أهلنا والدفاع عن حقهم في الأمان والحياة الكريمة، وسنواصل العمل إلى جانب أهلنا في كل البلدات الجنوبية لتعزيز الثبات في الأرض ومواجهة كل أشكال التهديد والعدوان".

كما دعت البلدية الدولة اللبنانية، جيشًا ومؤسسات، والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذا الاعتداء الخطير واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في الجنوب اللبناني.

ودعت بلدية يارون جميع البلديات في الجنوب وعموم لبنان للمشاركة في الوقفة التضامنية مع بلدية بليدا، غدًا الجمعة الساعة العاشرة صباحًا أمام محافظة النبطية، تأكيدًا لوحدة الصف والموقف البلدي في وجه العدوان.

