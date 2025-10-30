خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي قيادة الجيش اللبناني: الاعتداء الصهيوني على بليدا عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة

لبنان

لجنة الأسير سكاف: التوغل
لبنان

لجنة الأسير سكاف: التوغل "الإسرائيلي" وقتل مواطن يُعدّ تعديًا على اللبنانيين جميعًا

2025-10-30 12:06
77

استنكرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، في بيان لها، الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوّ "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، بحق المواطن الجنوبي إبراهيم سلامة الموظف في بلدية بليدا، خلال التوغل داخل الأراضي اللبنانية وإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية في أثناء تأديته لواجبه الوطني، ما أدى إلى استشهاده.

وأكدت اللجنة أنّ ما حصل من توغل صهيوني وقتل لمواطن جنوبي داخل بلدته، وفي مؤسسة تتبع لوزارة الداخلية، يُعدّ تعديًا على جميع اللبنانيين، وفي المقدمة على الدولة اللبنانية التي لم تستطيع حماية مواطنيها وموظفيها، منذ وقف إطلاق النار الذي في العام الماضي، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا وسريعًا على المستويات كافة من الحكومة.

كما طالبت اللجنة جميع اللبنانيين بالوحدة ورفع الصوت عاليًا للتصدي للغطرسة الصهيونية اليومية التي تستهدف الكيان اللبناني، وتحاول فرض واقع جديد على وطننا ببقاء الاحتلال في بلدات جنوبية تنفيذًا لمخطّطهم التوسعي والإجرامي في أوطاننا، إضافةً إلى الغارات اليومية على العديد من البلدات الجنوبية والبقاعية واستمرار انتهاك سيادتنا على الأرض وفي السماء والبحر. إذ يستدعي هذا الأمر التمسك بعناصر قوتنا الأساسية التي تحمينا من خلال الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، لأن العدوان اليومي أثبت للجميع أن العدوّ لا يفهم بلغة الدبلوماسية إنما القوّة هي الوحيدة التي تحمي وطننا وسيادتنا.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء بليدا نواف سلام
إقرأ المزيد
المزيد
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ دقيقتين
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 14 دقيقة
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
لبنان منذ 28 دقيقة
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
لبنان منذ 38 دقيقة
مقالات مرتبطة
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
وقفة تضامنية في البداوي تنديدًا بجريمة بليدا.. وزير العمل: لردع العدو وكبح اعتداءاته
لبنان منذ دقيقتين
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
هيئة علماء بيروت تدين الاعتداء الصهيوني الإجرامي والانتهاك السافر في بليدا والعديسة
لبنان منذ 14 دقيقة
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
بلدية بعلبك في وقفة تضامنية مع بلدية بليدا: كفى استهتارًا بسيادة لبنان ودماء أبنائه
لبنان منذ 28 دقيقة
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
رئيس بلدية بليدا ينفي مزاعم العدو: المبنى يُستخدم لأنشطة مدنية
لبنان منذ 38 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة