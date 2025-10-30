استنكرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف، في بيان لها، الجريمة البشعة التي ارتكبها العدوّ "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، بحق المواطن الجنوبي إبراهيم سلامة الموظف في بلدية بليدا، خلال التوغل داخل الأراضي اللبنانية وإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية في أثناء تأديته لواجبه الوطني، ما أدى إلى استشهاده.

وأكدت اللجنة أنّ ما حصل من توغل صهيوني وقتل لمواطن جنوبي داخل بلدته، وفي مؤسسة تتبع لوزارة الداخلية، يُعدّ تعديًا على جميع اللبنانيين، وفي المقدمة على الدولة اللبنانية التي لم تستطيع حماية مواطنيها وموظفيها، منذ وقف إطلاق النار الذي في العام الماضي، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا وسريعًا على المستويات كافة من الحكومة.

كما طالبت اللجنة جميع اللبنانيين بالوحدة ورفع الصوت عاليًا للتصدي للغطرسة الصهيونية اليومية التي تستهدف الكيان اللبناني، وتحاول فرض واقع جديد على وطننا ببقاء الاحتلال في بلدات جنوبية تنفيذًا لمخطّطهم التوسعي والإجرامي في أوطاننا، إضافةً إلى الغارات اليومية على العديد من البلدات الجنوبية والبقاعية واستمرار انتهاك سيادتنا على الأرض وفي السماء والبحر. إذ يستدعي هذا الأمر التمسك بعناصر قوتنا الأساسية التي تحمينا من خلال الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، لأن العدوان اليومي أثبت للجميع أن العدوّ لا يفهم بلغة الدبلوماسية إنما القوّة هي الوحيدة التي تحمي وطننا وسيادتنا.

