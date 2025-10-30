خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قيادة الجيش اللبناني: الاعتداء الصهيوني على بليدا عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة
قيادة الجيش اللبناني: الاعتداء الصهيوني على بليدا عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة

2025-10-30 12:07
قيادة الجيش تطلب من الميكانيزم وضع حد لانتهاكات العدو "الإسرائيلي"
92

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 30/10/2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا - مرجعيون، وعلى الفور، توجهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة بريّة معادية توغلت داخل البلدة، وأطلقت النار على مبنى البلدية، واستهدفت أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.

وفي بيان، قالت قيادة الجيش: "إن ما أقدم عليه العدو "الإسرائيلي" هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين، معتبرة أن الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو باطلة ولا تمت إلى الحقيقة بِصلة، وإنما تهدف إلى تبرير انتهاكاته ضد وطننا ومواطنينا".

وتابعت: "طلبت قيادة الجيش من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية الميكانيزم (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو "الإسرائيلي" المتمادية، كما تتابع القيادة باستمرار انتهاكات العدو بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني بليدا الجنوب
