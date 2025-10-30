قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحًا على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي وانتهاك أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية هو فعل يتجاوز الإستباحة "الإسرائيلية" للسيادة الوطنية اللبنانية، وقرارات الأمم المتحدة، بل هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة".

كلام الرئيس بري جاء في بيان تعليقًا على العدوان "الإسرائيلي" المتمادي على لبنان وآخره الجريمة التي نفذتها قوات الإحتلال "الإسرائيلي" مستهدفة إدارة رسمية تابعة لوزارة الداخلية والبلديات عائدة لمبنى المجلس البلدي لبلدة بليدا واغتيال أحد موظفي المجلس البلدي إبراهيم سلامة بدم بارد ، إضافة إلى عملية تفجير مبنى النادي الحسيني في بلدة العديسة والاعتداء على الجيش واليونيفيل ومنعهما من القيام بدورهما.

وأضاف الرئيس بري: "إن اللحظة الراهنة تستدعي من جميع اللبنانيين استحضار كل عناوين الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية وموقفه الأخير حيال ما حصل اليوم".

وختم: "الرحمة للشهيد سلامة والصبر والسلوان لعائلته وتحية اعتزاز وتقدير لأبناء بلدة بليدا وكافة القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة".

