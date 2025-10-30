خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تنطلق اليوم الخميس (30 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، عند مدخل مدينة القدس، تظاهرة حاشدة أطلق عليها منظموها اسم "مظاهرة المليون"، بدعوة من كبار "الحاخامات" ومجالس طلاب "التوراة"، احتجاجًا على نية الحكومة تمرير قانون جديد يلزم الشبان "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ويشارك في التظاهرة ممثلو الأحزاب الدينية ومؤسسات التعليم "التوراتي"، الذين وصفوا مشروع القانون بأنه "اعتداء على هوية المجتمع "التوراتي" ومساس بحرية دراسة الدين".

وأصدرت الهيئات الدينية بيانات حملت القانون وصف "مرسوم اضطهاد ضدّ عالم التوراة"، وطالبت بإلغائه فورًا.

من جانبه، دعا الحاخام غرشون إدلشتاين، أحد أبرز المرجعيات الروحية، أتباعه إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة، مؤكدًا أن "التوراة هي درع الأمة، وكلّ  محاولة لفرض الخدمة العسكرية على طلابها تشكّل خطرًا روحيًا على الشعب اليهودي"، وفق تعبيره.

وتنظم التظاهرة بمشاركة مكثفة ممّا تُسمى "مؤسسات التعليم الديني" من مختلف أنحاء الكيان، مع تخصيص حافلات لنقل المشاركين إلى القدس. ووفق تقديرات الشرطة، قد يتجاوز عدد المتظاهرين مئات الآلاف، ما يجعلها واحدة من أكبر "التظاهرات الدينية" في تاريخ الكيان. 

من جانبها، أعلنت الأحزاب "الحريدية" في "الكنيست" أنها ستواصل الضغط السياسي لإسقاط قانون التجنيد، مؤكدة أن "الحفاظ على طابع المجتمع "التوراتي" هو خط أحمر لا يمكن المساس به" على حد قولها.

